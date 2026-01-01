Nachschlag: Alte Liebe rostet nicht
Im öffentlich-rechtlichen Jugendfunk menschelt es gewaltig. Eine Reporterin durfte gar mitfliegen zum Flirt des Kanzlers mit Giorgia Meloni im »Vestibolo degli Amori difficili«. Diffizil war gestern, heute wird fast schon wieder kopuliert, und schon der Einstieg zieht rein: »Na, haste ausgeschlafen?« habe sie gefragt. Er nur so: »Nööö …« Es sei »kumpelhaft« zugegangen, freut sich Moderator Tom Westerholt. Zumindest betont er nicht, wie Rainer Pförtner von den Stuttgarter Nachrichten, dass die »Achse Berlin–Rom« wichtiger werde. Hallo?! War da mal was? »Das Positive zu betonen«, darum sei es den deutschen Konsultierern gegangen beim Treffen mit der ultrarechten Regierungschefin. Dass die den faschistischen Duce mehr verehrt als den sauerländischen Merz, geschenkt. Zur selben Zeit, als der Bundesligaspieltag mit »We remember«-Minuten eingeleitet, in den Stadien der Opfer der Nazis gedacht wird, spiegelt der DLF das widerliche Tête-à-Tête aus Rom. Geht es noch geschichtsvergessener? (mme)
Mehr aus: Feuilleton
