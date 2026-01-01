Ohne Pappa
Das Badesalz-Mitglied Gerd Knebel ist tot. Der Schauspieler, Sänger und komische Künstler erlag am Sonnabend im Alter von 72 Jahren einer schweren Krebserkrankung, wie seine Familie und sein Badesalz-Partner Henni Nachtsheim am Sonntag mitteilten. Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch! bekannt geworden, die Rockmusik mit humoresken Texten, teils in hessischem Dialekt, verband. Knebel schrieb auch am Text des Hits »Die Hesse komme« der Rodgau Monotones mit. Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz, mit dem sie bundesweit Erfolge feierten. Das Duo wurde vor allem durch die Fernsehreihen »Och Joh« 1990 in der ARD und »Comedy Stories« 2000 auf Sat.1 populär. Ihre zweite CD »Nicht ohne meinen Pappa« erreichte 1991 als erste deutsche Sprechplatte seit 1983 einen Platz in den Musikcharts. Die Bedeutung Knebels für die komische Bühnenkunst Hessens ist kaum zu überschätzen. (dpa/jW)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Bolschebeatniksvom 27.01.2026
-
Nachschlag: Alte Liebe rostet nichtvom 27.01.2026
-
Vorschlagvom 27.01.2026
-
Wegbereiter der Revolutionvom 27.01.2026
-
Riechenvom 27.01.2026
-
Wenn das der Wagner wüsstevom 27.01.2026
-
Ein Künstler namens Kim Jong-ilvom 27.01.2026