Andreas Arnold/dpa Nach schwerer Krankheit am 24. Januar 2026 verstorben: Gerd Knebel von Badesalz

Das Badesalz-Mitglied Gerd Knebel ist tot. Der Schauspieler, Sänger und komische Künstler erlag am Sonnabend im Alter von 72 Jahren einer schweren Krebserkrankung, wie seine Familie und sein Badesalz-Partner Henni Nachtsheim am Sonntag mitteilten. Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch! bekannt geworden, die Rockmusik mit humoresken Texten, teils in hessischem Dialekt, verband. Knebel schrieb auch am Text des Hits »Die Hesse komme« der Rodgau Monotones mit. Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz, mit dem sie bundesweit Erfolge feierten. Das Duo wurde vor allem durch die Fernsehreihen »Och Joh« 1990 in der ARD und »Comedy Stories« 2000 auf Sat.1 populär. Ihre zweite CD »Nicht ohne meinen Pappa« erreichte 1991 als erste deutsche Sprechplatte seit 1983 einen Platz in den Musikcharts. Die Bedeutung Knebels für die komische Bühnenkunst Hessens ist kaum zu überschätzen. (dpa/jW)