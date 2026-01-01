Nachschlag: Letztes Kapitel
Zu später Stunde am Donnerstag im RBB noch dieser ältere Film über das Bogenseegelände in Wandlitz. Bekanntlich waren ja große Teile des Hauptgebäudes in der Nacht zu Donnerstag bei einem Großbrand zerstört worden. Im Film allerlei historisch Wissenswertes – fehlen durfte nicht die Bemerkung von den zwei Diktaturen, die hier ihre Spuren hinterlassen hätten … Aber ab in den Kaninchenbau: Angefangen hat alles mit einem Blockhaus, das sich Reichspropagandaminister Joseph Goebbels bauen ließ, angeblich für sich und seine Vorzeigefamilie. Genutzt hat er es für Treffen mit der tschechischen Schauspielerin Lída Baarová, einer von mehreren Ufa-Stars, an denen der »Bock von Babelsberg« Gefallen gefunden hatte. Der »Führer« beendete diese Affäre. In der Folge wurde das Gelände ausgebaut, Goebbels wollte sein Äquivalent zum Hitlerschen Berghof, samt versenkbarer Fensterfront. Nach dem Sieg der Alliierten über den Nazistaat wurde das Areal umgewidmet; die FDJ schulte hier, auch internationale Gäste. Ob der Brand das letzte Kapitel für das Gelände einläutet, bleibt abzuwarten. (mis)
