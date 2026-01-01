Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Januar 2026, Nr. 20
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.01.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Protest gegen den 71. Grazer Akademikerball«. Sonnabend, 24.1., 16 Uhr. Ort: Mariahilferplatz, Graz. Veranstalter: »Offensive gegen rechts« Steiermark

»Tag des Gedenkens«. Kundgebung für alle Opfer des faschistischen Terrors. Sonntag, 25.1., 10.30 Uhr. Ort: Schlossplatz, VdN-Denkmal, gegenüber Gerichtsgebäude, Königs Wusterhausen. Veranst.: VVN-BdA Dahme/Spreewald

»Dem Revolutionär Ernst Busch zum 126. Geburtstag«. Sonntag, 25.1., 10 Uhr. Ort: Busch-Stele am Eingang Friedhof III Pankow, Leonhard-Frank-Str. 3, Berlin. Veranstalter: Ernst-Busch-Gesellschaft

»Gewerkschaften in der Zeitenwende«. Vortrag von Ulrike Eifler, IG Metall Würzburg. Montag, 26.1., 18.30 Uhr. Ort: Buch-Oase, Germaniastr. 14, Kassel. Veranstalter: Friedensforum

»Friedensforum Nürnberg«. Konferenz mit vielen Vortragenden und Workshops, darunter Prof. Norman Paech und jW-Korrespondentin Karin Leukefeld. Freitag, 30.1., 18 Uhr, und Sonnabend, 31.1., 14.30 Uhr. Ort: Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6, Nürnberg. Veranstalter: Friedenskonferenz

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton