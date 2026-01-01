Es hat Methode

Mary Evans/AF Archive/imago »… her mit dem Haifisch, Weill!«

Dem Leipziger Freien Radio Blau droht am 1. Juli die UKW-Abschaltung. Bis April 2025 hatte Blau seine drei lokalen Frequenzen mit dem privaten Spartensender Apollo Radio geteilt, nach dessen Rückzug von UKW kündigte nun Netzbetreiber Uplink Radio Blau die Ausstrahlung. Begründung: Der Betrieb nur teilweise genutzter Frequenzen sei unwirtschaftlich. Die Ehrenamtler würden gerne die frei gewordenen Zeiten übernehmen, doch das hat die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM) abgelehnt. Gegen den entsprechenden Bescheid will der Sender Widerspruch einlegen und hofft auf Unterstützung durch die sächsische Politik. Diese könnte helfen, indem sie damit aufhört, das eigentliche Problem zu sein.

Die Freien Radios haben in Sachsen traditionell einen schweren Stand. Die SLM brachte es im Jahr 2023 sogar fertig, mit Radio WSW einem Kommerzsender in Weißwasser eine Bürgerradiolizenz zuzuschanzen und dazu die entsprechende finanzielle Förderung der Medienanstalt. Diese Mittel wurden den echten nichtkommerziellen Programmen wie Radio Blau in Leipzig oder Coloradio in Dresden anteilig weggenommen. Radio WSW ist trotzdem eingegangen, am 31. Dezember war Schluss. Voriges Jahr hat die Regierung die kargen Hilfen für Bürgermedien, die früher im sächsischen Landeshaushalt bereitgestellt wurden, gestrichen – die Förderung der Privatsender geht natürlich weiter. Kurz, in der Medienpolitik hält der SPD-gestützte CDU-Ministerpräsident Kretschmer Kurs: Regiere stets so, dass die AfD nichts dagegen haben kann.

Es folgen zehn Anlässe, sich mit dem Strickzeug vor den Empfänger zu setzen: Der erste ist »Die Sappho von Pommern«, eine »Tonspuren«-Ausgabe über die unerhörte Barockdichterin Sibylla Schwarz (Di., 16.05 Uhr, Ö 1). Im »Zeitfragen-Feature« wird »Der vergessene Aufstand des Sonderkommandos von Auschwitz-Birkenau« behandelt (DLF Kultur 2025, Mi., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Das Hörspiel »Largoschmerzen« ist ein »sozialmedizinisches Desaster«, angerichtet von Universaldoktor Dietmar Dath (BR 2014, Do., 22.05 Uhr, DLF Kultur).

Im Tollhaus Karlsruhe hat Annette Postel im Januar 2025 ihre vier Oktaven ausgepackt und eine musikalische Biographie von Kurt Weill abgeliefert, Überschrift: »… her mit dem Haifisch, Weill!« (Fr., 22.03 Uhr, SWR Kultur). Eine tragische Geschichte, die sich in der Wirklichkeit fortgesetzt hat, schrieb Cesare Pavese 1949 mit seinem Roman »Tra donne sole«, Götz Frisch machte daraus das Hörspiel »Unter Frauen« (ORF 2006, Sa., 14 Uhr, Ö 1).

Echte Blockbuster bieten die Bühnen am Sonnabend, die Nationale Opera in Amsterdam Tschaikowskis »Orleanskaja dewa« vom November (19.30 Uhr, Ö 1) und die New Yorker Met zeitversetzt Gershwins »Porgy and Bess« (20.03 Uhr, BR Klassik, HR 2 Kultur, NDR Kultur, Radio 3, SR Kultur, WDR 3). Zur gleichen Zeit reden sich zechend zwei alte weiße Schweizer beim Warten auf den Zug um Kopf und Kragen, denn siehe: »Das Leben ist viel zu kurz, um offene Weine zu trinken«; nach einem Mundartstück von Guy Krneta (SRF 2007, 20 Uhr, SRF 2 Kultur).

Ein liegengebliebenes Drehbuch von Andrej Tarkowski war die Vorlage für das Hörspiel »Hoffmanniana« von Kai Grehn, in dem der sterbende E. T. A. Hoffmann von den eigenen Kreaturen heimgesucht wird (RBB, SWR 2004, So., 16.06 Uhr, Mo., 19.05 Uhr, Radio 3). Die letzte Sendung auf der Liste verleitet zum Öffnen einer Flasche feinen Weines und warnt zugleich davor, Rainer Schildbergers Essay »Der König der Trinker und die trockene Nonne« (NDR, RBB 2013, So., 18.04 Uhr, NDR Kultur).