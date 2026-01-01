Der Traum ist aus

REUTERS/Orhan Qereman Noch wehen die Banner der kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ auf einem Wandgemäle in Kamischli

Die auch als Rojava bekannte Demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien galt mit ihrem Anspruch von Rätedemokratie, Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung ethnischer Gemeinschaften vielen Linken weltweit als ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Nun steht dieses Projekt angesichts einer Offensive syrischer Regierungstruppen vor dem Ende.

Entscheidend dafür dürfte die veränderte Positionierung der USA sein, unter deren militärischem Schutzschirm sich die Region in den vergangenen zehn Jahren entwickeln konnte. Hier von einem Verrat Washingtons zu sprechen wäre dennoch verfehlt. Denn tatsächlich hatten die USA niemals das politische Projekt einer »demokratischen Autonomie« unterstützt, sondern ausschließlich die militärische Kooperation mit den um die kurdischen Verbände gebildeten multiethnischen Demokratischen Kräften Syriens (SDF) betrieben. Auch die kurdische Seite hatte stets betont, dass ihr im Namen des gemeinsamen Kampfes gegen den »Islamischen Staat« (IS) eingegangenes Bündnis mit der imperialistischen Macht nur taktisch sei.

Tatsächlich ging es den USA primär um die Zurückdrängung des iranischen Einflusses und die Loslösung Syriens aus der »Achse des Widerstands«. Mit dem Sturz der Baath-Herrschaft und der Machtübernahme durch Ahmed Al-Scharaas Islamisten bestand für die USA kein Grund mehr, ihre das Verhältnis zur Türkei belastende Partnerschaft zu den SDF wie bisher aufrechtzuerhalten. Vielmehr ließ die Trump-Administration Ankara als Gegenleistung für die Unterstützung ihres kolonialistischen Gazaplans freie Hand in Syrien.

Die israelische Regierung wiederum hat ihr Interesse an den syrischen Kurden als Druckmittel verloren, nachdem sie vor zwei Wochen ein Abkommen mit Damaskus geschlossen hatte, das ihr die Kontrolle über den Süden Syriens ermöglicht.

In arabischen Siedlungsgebieten, wo die SDF oft mehr als Besatzer denn als Befreier vom IS wahrgenommen wurden, kam es angesichts des Vorrückens der Regierungstruppen am Wochenende zu einem massenhaften Abfall arabischer SDF-Einheiten. Schließlich büßte die Autonomieverwaltung mit der Einnahme der größten Öl- und Gasfelder durch Al-Scharaas Truppen ihr ökonomisches Rückgrat ein.

Dies alles dürfte den SDF-Oberkommandierenden Mazlum Abdi am Sonntag abend bewogen haben, angesichts eines »aufgezwungenen Krieges« zur Vermeidung von »weiterem sinnlosen Blutvergießen und zivilen Opfern« einer von Washington vermittelten Waffenstillstandsvereinbarung zuzustimmen. Faktisch bedeutet diese Vereinbarung, die die Handschrift Ankaras trägt, die Kapitulation Rojavas mit Auflösung der Autonomieverwaltung und ihrer Streitkräfte.

Für die Kurden – die noch über Zehntausende Kämpferinnen und Kämpfer verfügen – geht es jetzt um die Verteidigung ihrer blanken Existenz. Der linke Traum von der antinationalen anarchistischen Föderation im Norden Syriens ist dagegen ausgeträumt.