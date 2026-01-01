Luxusgut des Tages: Gurke

Sebastian Kahnert/dpa Genug ist genug: Bei diesen Preisen würde Gaby protestieren!

Wenig gibt es, das im Winter nicht schwerer fällt. Und Einkaufen zählt mit Sicherheit nicht dazu. Selbst wenn man bei Schneesturm und kurzer Sicht nicht auf dem Glatteis verunglückt ist, sich also zum Supermarkt durchgeschlagen hat, hören die Beschwerden nicht auf. Resigniert werden jüngst viele in den Gemüseabteilungen der BRD Bekanntschaft mit der Winterdepression gemacht haben. »Mehr kaufen, mehr sparen«, bewirbt Netto zwei Salatgurken für 2,50 Euro als Schnapper. Edeka setzt noch einen drauf und bewirbt Biogurken zum Stückpreis von 1,49 Euro mit: »Sie sparen 0,50 Euro.« Man hält die Kundschaft offenbar für eine Gurkentruppe.

Im Schnitt sind die Kürbisartigen laut Destatis 80 Prozent teurer als im Oktober. Schuld ist diesmal nicht nur die Profitgier der Einzelhändler. Ursache seien ungünstige winterliche Witterungsverhältnisse in den Herkunftsländern, erklärte Gabriele Held von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft der dpa am Montag. Das Schlimmste sei aber schon überstanden, da sich Gurken ebenso wie Tomaten oder Paprika als Luxusgut schlicht nicht verkauften. So segnet der freie Markt mittels Knappheit und Mondpreis auch Gemüsefans mit einer Harmonie zwischen Angebot und Nachfrage. Eine Preisgrenze wäre wünschenswert, würde von der EU aber als überbordende Bürokratie abgetan. Geradegebogen werden mittels Normierung nur Produkte, niemals Preise!

Noch ist aber nicht alle Hoffnung verloren: Ein Stück Butter bekommt man beim Discounter wieder für einen einzigen Euro. Das freut die Konsumenten, ruft allerdings die Produzenten auf den Plan. »Unser größtes Problem ist der Preisverfall«, klagte Milchbauer Marc Berger vergangenen Mittwoch gegenüber SZ am Rande einer Demonstration vor dem Landwirtschaftsministerium Baden-Württembergs. Mein Vorschlag für eine mehrheitsfähige Parole: »Rauf mit dem Butterpreis, billigere Gurken!«