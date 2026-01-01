ARTE/ORF/© All Media/Worldwide/In Perpetuity Vom Tsunami in Mordor verwandelt: Die Nikobaren

Die Möglichkeiten einer Inselgruppe

Südlich der Andamanen gelegen, wurde die indische Inselgruppe Nikobaren vom 2004er Tsunami stark verheert. Offiziell kamen 4.405 Bewohnerinnen und Bewohner ums Leben, nach inoffiziellen Angaben könnte es sogar jeder Dritte gewesen sein, der Seebeben und daraus entstandene Flutwelle nicht überlebte. Auch wurden zahlreiche Korallenriffe und andere Lebensräume der Fauna zerstört. Über den Wiederaufbau der Nikobaren. A/F 2024.

Die Nikobaren. Auferstehung eines Archipels. Arte, 16.55 Uhr

Brügge sehen, um zu sterben

Über Sterbehilfe wird in der Bundesrepublik mit harten Bandagen gestritten. In Belgien dagegen ist selbstbestimmtes Sterben seit 2002 legal. Auch aus Frankreich kommen viele ins Nachbarland, um ihrem Leid und Leben ein Ende zu setzen. Die vielen Anträge überfordern das belgische Sterbehilfesystem. BRD 2026.

Re: Letzte Reise nach Belgien, zur Sterbehilfe. Arte, 19.40 Uhr

Klempner auf Konsole

Vor 40 Jahren brachte der japanische Unterhaltungskonzern Nintendo mit »Super Mario Bros.« das erste Spiel der Reihe auf den Markt. Das Jump-’n’-Run-Game avancierte zum Konsolenspiel schlechthin. Heute sieht man die Charaktere allerorts: Klempner Mario rennt durchs Kino und Kumpel Luigi trifft CEOs. USA 2024.

Inside Video Games. Auftritt: Super Mario! Pro sieben Maxx, 20.15 Uhr

Schau ’mer mal!

Der »Dixie« Dörner des Westens: Franz Anton Beckenbauer wäre im September 80 geworden. Das dreiteilige Biopic des legendären Liberos und FIFA-­Kompradeurs zeigt Arte am Stück. BRD 2025.

Beckenbauer. Der letzte Kaiser: Vater und Söhne, Arte, 20.15 Uhr

Zweierlei Maß

Live aus dem dänischen Herning: Den Turnierauftakt und auch alle anderen Gruppenspiele der Deutschen überträgt das Öffentlich-Rechtliche selbstverständlich. Anders bei den Frauen: Die mussten sich bei der Heim-WM Ende vergangenen Jahres erst furios unter die letzten Acht – und letztlich bis ins Finale – spielen, damit ihre Partien im Free-TV gezeigt wurden. 2025.

Handball der Herren: EM. Deutschland – Österreich. Das Erste, 20.15 Uhr

Schwoffläche Erde

Zwischen Sorgearbeit und Zumba­kursen: Eine Tanzlehrerin und Mutter einer pflegebedürftigen Tochter kann – schön und schlimm – die Füße nicht stillhalten. Im Anschluss: »Die Welt tanzt in Dresden. 100 Jahre Palucca-Hochschule«. Ab 23.35 Uhr dann beim MDR: »Dance around the world – Kuba«. BRD 2025.

Echtes Leben. Tanzen macht mich stark. MDR, 22.10 Uhr

Bumm-Bumm-Roland

Im November feierte er seinen 70. Geburtstag: Der gebürtige Stuttgarter Roland Emmerich. In die Weltgeschichte hat er mit seinen Filmen weitreichend eingegriffen: Mit »Independence Day« (1996) hat er die USA vor der Rekolonialisierung durch Briten aus dem All gewarnt und gleichsam bewahrt. Und mit »Godzilla« (1998) erklärte er Japans Popkultur den Echsenkrieg. BRD 2025.

Meister der Apokalypse: Roland Emmerich. SWR/SR, 23.35 Uhr