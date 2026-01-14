Nachschlag: Hätte, hätte, Taubengrippe

ZDF/Syrreal Entertainment/Karolina Grabowska Die irrationale Heldin (hier mit dem einen Gesichtsausdruck, Bruder und Kind)

In den Alltag einer Nordseeinsel schleicht sich langsam, aber todsicher, die hochansteckende »Taubengrippe«, von der man erst nur beiläufig durch Nachrichtensendungen im Hintergrund erfährt und die zu 90 Prozent letal verläuft. Ein Boot mit zwei Toten an Bord bringt das Virus nach Sløborn, und dann könnte sich ein klassischer Pandemiethriller entfalten. Könnte. Wenn da nicht die flach und klischeehaft gezeichneten und hölzern gespielten Protagonisten wären (angefangen bei der 15jährigen Heldin, die natürlich immun ist, damit den Schlüssel für die Rettung der dezimierten Restmenschheit in sich trägt und sich trotz Schwangerschaft in jede gefährliche Situation wirft, egal wie unsinnig ihre Aktionen auch sein mögen). Oder die dummen Entscheidungen, die getroffen werden (etwa ohne nachvollziehbaren Grund in ein schwerbewachtes Piratencamp einzudringen). Oder die Plot Holes (die man durch Zeitsprünge zu kaschieren sucht). Es hätte eine spannende Serie werden können, Coronaflashbacks inklusive. Hätte. (af)