»31. Rosa-Luxemburg-Konferenz«. Die junge-Welt-Leserinitiative Hannover berichtet. Donnerstag, 15.1., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover

»Fasia – von trutzigen Frauen und einer Troubadora«. Film und Gespräch. Der Film zeichnet ein komplexes Bild ihrer Realität als schwarze Frau, Künstlerin und Aktivistin im Nachkriegsdeutschland. Donnerstag, 15.1., 19 Uhr. Ort: Elfer Musikclub, Kleine Rittergasse 14–20, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA, »Dritte-Welt-Haus« Frankfurt am Main

»Ihr greift uns an. Wir stehen zusammen!« Demonstration. Anlass ist der erneute Angriff auf das Wohnprojekt »Zelle 79« in Cottbus, das zum dritten Mal Ziel eines rechten Anschlags wurde. Freitag, 16.1., 18 Uhr. Ort: Ehemaliger Spreewaldbahnhof, nördlicher Ausgang des Hauptbahnhofs, Cottbus. Veranstalter: »Zelle 79«

»Wir haben es satt!« Kundgebung. Haltung zeigen! Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft weltweit. Sonnabend, 17.1., 12 Uhr. Ort: Brandenburger Tor, Berlin. Veranstalter: »Meine Landwirtschaft«

