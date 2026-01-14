Vorschlag
Daddy’s Girl
Wenn der Familienverbund vom Stockholm-Syndrom zusammengehalten wird: Arthur versaubeutelt Carrie nicht nur einen neuen Job, schon in der Vergangenheit hat er viel dafür getan, dass seine Tochter nicht voran- und damit von ihm wegkommt. USA 2004.
King of Queens. Der Zeitreisende, Tele 5, 15.05 Uhr
Aerodynamische Anmache
Die Balz ruft: In den Wäldern Mexikos versprühen Prachtbienen umhersummend Botenstoffe. Glühwürmchen gehen statt dessen eher auf die Optik und werben per selbstbeleuchteter Flugshow. GB 2025.
Luftakrobaten des Tierreichs. Beflügelnde Liebschaften. Arte, 18.35 Uhr
Leben mit der Krankheit
Eine Erklärung, die schockt: Die wiederkehrenden Sprachstörungen, Gleichgewichts- und Konzentrationsprobleme einer Hamburgerin rühren daher, dass sie an MS erkrankt ist. Wie sich Multiple Sklerose ausdrückt, schwankt von Fall zu Fall stark. Entsprechend schwer ist es, Medikation und Therapie für die Betroffenen entsprechend einzustellen. BRD 2026.
Re: Diagnose Multiple Sklerose. Arte, 19.40 Uhr
Küss de hück nit, küss de morje
Live aus dem Müngersdorfer Stadion: Es mag eine vorab entschiedene Sache sein, wer hier gewinnt. Der Effzeh hat aber nicht nur mit Saïd El Mala (20) eines der größten Offensivtalente hierzulande in seinen Reihen. Im Winter wurde der 20jährige Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey von Manchester City leihweise verpflichtet. BRD 2026.
Fußball der Herren. Bundesliga, 17. Spieltag: 1. FC Köln – FC Bayern München. RTL, 20.15 Uhr
Kranke Kassen
Wenn Privatversicherte darüber entscheiden, wie hoch die Krankenkassenbeiträge werden sollen, dann passiert, was angeblich passieren muss: Die Beiträge steigen peu à peu mit allen anderen Lebenshaltungskosten. Außerdem: Der Industriestrompreis und warum er schlechter durchdacht ist als die jüngst mit Ach und Krach finalisierte Serie »Stranger Things«. BRD 2026.
Plusminus. Das Erste, 21.45 Uhr
Rolle fressen Werk auf
Peter Michael Falk (1927–2011) brillierte bis kurz vor seinem Tod in Dutzenden Spielfilmen, darunter »Murder by Death« (1976). Als in Trenchcoat gewandeter Zigarrenconnaisseur und Kriminalkommissar Columbo ging er ins kollektive Gedächtnis ein. Frankreich 2015.
Peter Falk versus Columbo. Ein Blick auf den erfolgreichen Schauspieler hinter dem Kultkommissar. Arte, 22.10 Uhr
Höchste Stirn
Grausamer Verdacht: Stammt der Horrorclown aus der Kanalisation eigentlich aus Brilon? Grinsexperten schlagen Alarm! USA 2017.
Es. Pro sieben, 22.50 Uhr
