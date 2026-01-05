Appetit auf mehr

Tobias Bätz Protest gegen den US-Angriff auf Venezuela am Sonnabend in Stuttgart

Ihre überhaupt nicht klammheimliche gemeinsame Freude über den US-Terror in Caracas, die Entführung des Staatspräsidenten und den neuen Diebstahl venezolanischen Öls drückten die meisten CDU- und AfD-Politiker – vom Kanzler aufwärts – mit gleichen Worten aus. Friedrich Merz: »Nicolás Maduro hat sein Land ins Verderben geführt. (…) Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex.« Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Markus »Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt« Frohnmaier: Venezuela gelte »als zentraler Urheber des Kokainschmuggels nach Europa«. Sowie: »Eine abschließende Bewertung ist verfrüht.« Das CDU-geführte Auswärtige Amt gab eine Reisewarnung aus und schwieg ansonsten. Den die Rechte angeblich einenden Begriff »Souveränität« erwähnt allein die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch: Für Venezuela gilt er nicht wegen »kommunistischem Machthaber« und »Wahlbetrug«.

Trump hat die bundesdeutsche Rechte bei seinen Überfällen, genauer: bei den »Begründungen«, an der Seite. Antikommunismus und die Gier nach kolonialen Raubzügen schweißen zusammen. Hinzu kommt: Trump weiß ebenso wie die US-Präsidenten der vergangenen 80 Jahre, dass die deutschnationalen Moral- und Rechttrompeter nur darüber streiten, wer von ihnen in seinem Dickdarm wohnen darf.

Merz verzichtete diesmal auf das lobend gemeinte »Drecksarbeit« wie bei Iran und Gaza. Sein Deutschland wird sich an der Ausplünderung Venezuelas gern beteiligen, weiß nur noch nicht, was beim Zugriff der USA an Bröckchen übrig bleibt. Aber Trump und Marco Rubio haben ja bereits neue Beute für die Wertegemeinschaft angekündigt. Bei der Siegespressekonferenz in Florida bezeichnete Trump Kuba als »scheiternden Staat« und Rubio raunte, wäre er in Havanna und Mitglied der Regierung, wäre er »zumindest ein bisschen besorgt«.

Das als völkerrechtswidrige Drohung zu erkennen, ist allerdings »komplex« beziehungsweise eine abschließende Bewertung »verfrüht«. So hört es sich an, wenn der deutsche Appetit auf mehr geweckt wird.