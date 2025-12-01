Kommunistische Partei Venezuelas verurteilt imperialistische Offensive

U.S. Attorney General's Office/X/AP/dpa Angriff der US-Armee auf einen Öltanker vor Venezuela (10.12.2025)

Die Kommunistische Partei Venezuelas veröffentlichte am Mittwoch in ihrem Zentralorgan Tribuna Popular eine Erklärung gegen die imperialistische Offensive der Rekolonialisierung und zur Verteidigung der Souveränität des venezolanischen Volkes:

Die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump bestätigen voll und ganz die Warnungen der Kommunistischen Partei Venezuelas (PCV): Die Aggression Washingtons gegen Venezuela und die Karibik ist keine Reaktion auf einen angeblichen Kampf gegen den Drogenhandel oder die Verteidigung der Demokratie, sondern Teil einer imperialistischen Offensive der Rekolonialisierung, die darauf abzielt, sich die natürlichen Ressourcen, Gebiete und strategischen Vermögenswerte unserer Nation anzueignen.

Die Anordnung einer »vollständigen und totalen Blockade« illegal sanktionierter Öltanker stellt eine offene und flagrante Verletzung des Völkerrechts dar, verschärft bewusst die ohnehin schon tiefe politische, wirtschaftliche und soziale Krise, unter der das venezolanische Volk leidet, und bestätigt erneut den kriminellen Charakter einseitiger Zwangsmaßnahmen, die maßgeblich zur Verschlechterung der Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung beigetragen haben. Gleichzeitig wurde diese äußere Aggression von der herrschenden Elite um Nicolás Maduro als Vorwand genutzt, um eine arbeiter- und volksfeindliche Politik durchzusetzen und die Last der Krise auf die Mehrheit abzuwälzen.

Besonders schwerwiegend und alarmierend ist die dreiste Forderung des US-Präsidenten nach »venezolanischem Öl, Land und Vermögen«, die eine neue Trump-Ergänzung zur Monroe-Doktrin darstellt und die Souveränität der Völker der Region ernsthaft gefährdet. Diese militaristische Offensive hat bereits tragische Folgen gehabt und Dutzenden von Menschen das Leben gekostet, die im Rahmen von Militäroperationen in der Karibik und im östlichen Pazifik in einem Kontext völliger Straflosigkeit summarisch hingerichtet wurden.

Die PCV verurteilt aufs Schärfste das imperialistische Manöver der Rekolonialisierung, das von der US-Regierung vorangetrieben wird, den Akt der internationalen Piraterie, der durch den Diebstahl von mit venezolanischem Rohöl beladenen Öltankern begangen wird, und die ausdrückliche Drohung, die Vermögenswerte und den Reichtum der venezolanischen Nation zu plündern, was eine Verletzung des Rechts der Völker auf souveräne Entscheidung über ihre Ressourcen darstellt.

Die PCV fordert die uneingeschränkte Achtung der Souveränität und Selbstbestimmung der Völker sowie die Entmilitarisierung der Karibik. Wir bekräftigen unser historisches Engagement für den antiimperialistischen Kampf und die Einheit der Völker Lateinamerikas und der Karibik angesichts der Bedrohung durch Herrschaft und Plünderung.

Weg mit der militärischen Besatzung Lateinamerikas und der Karibik durch die Yankees!

Politbüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Venezuelas (gewählt vom 16. Nationalkongress, November 2022)