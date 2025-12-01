Veranstaltungen
»Happy Birthday, Walter! Ein Walter-Womacka-Filmabend zum 100. Geburtstag«. Sonntag, 22.12., ab 15 Uhr, ist die Galerie geöffnet. Um 16 Uhr beginnt der Filmabend mit Dokumentationen zu seinem Leben und Werk. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin
»Perspektiven Ost. Utopien mit Leben füllen«. Dokumentarfilm. In Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Meck-Pom wurden 28 Initiativen besucht, die sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Sonntag, 21.12., 16.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Cinémathèque, Karl-Liebknecht-Str. 109, Leipzig
»Weiße Fahnen zeigen«. Mahnwache. Montag, 22.12., 17 Uhr. Ort: Domforum an der Domplatte. Veranstalter: DFG-VK Köln
»Denkmal für die ›Rote Kapelle‹«. In den Jahren 1940/41 entstand ein Netzwerk von Berliner Widerstandskreisen. Ihnen gehörten mehr als 150 Antifaschisten ganz unterschiedlicher sozialer Herkunft und weltanschaulicher Traditionen an. Montag, 22.12., 17 Uhr. Ort: Schulze-Boysen-Straße 12, Berlin. Veranstalter: VVN-BdA Berlin
