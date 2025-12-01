Quinoasalat

»Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie« – ein Bonmot von Frank Zappa. Die Einsicht ereilte den Künstler früh, sein Vater war Ingenieur bei Lockheed und arbeitete für das US-Verteidigungsministerium. Am 21. Dezember wäre Zappa 85 Jahre alt geworden. Hierzulande bekannt wurde der »Bürgerschreck«, dessen schmales Gesicht eine schwarze Lockenmähne und ein erweiterter Groucho-Marx-Bart zierte, mit provokanten Songs wie »Bobby Brown«, in denen er den »American Way of Life« verspottete. Er komponierte neben Rock- auch Orchestermusik, arbeitete mit Kent Nagano und Zubin Mehta zusammen. Unter Václav Havel sammelte Zappa politische Erfahrung als Kulturattaché der Tschechoslowakei. 1992 gab der schlaksige, hochbegabte Sohn sizilianischer Einwanderer seine Absicht bekannt, für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu kandidieren. Aufgrund einer Prostatakrebserkrankung musste Zappa den Plan, US-Präsident zu werden, wieder aufgeben. Er verstarb im Dezember 1993 in Los Angeles.

Schon 1973 entlarvte Zappa das Fernsehen als Propagandamaschine, in seinem Jazzrocksong »I’m the slime« lässt er es über sich selbst sagen: »I am the tool of the government and industry too, for I am destined to rule and regulate you« (»Ich bin das Werkzeug der Regierung und auch der Industrie, und ich bin dazu da, euch zu beherrschen und euer Verhalten zu bestimmen«). Was leider bis heute zutrifft. Der Song ist stark, doch musikalisch nicht so eingängig wie das erwähnte »Bobby Brown«, das in Europa wochenlang in den Charts war. Das Lied erzählt von einem jungen Mittelstandschauvi, der von einer im Fach Sadomasochismus bewanderten Lesbe namens Freddie in die sexuelle Orientierungslosigkeit katapultiert wird. Da tut der Selbstherrlichkeit des Schnösels freilich keinen Abbruch: »Oh God, oh God, I’m so fantastic, thanks to Freddie I’m a sexual spastic.«

