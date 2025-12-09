Aus: Ausgabe vom 09.12.2025, Seite 4 / Inland
Grünen-Kandidat gewinnt OB-Wahl in Kiel
Kiel. Der Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen in Schleswig-Holstein hat am Sonntag in Kiel erstmals die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Mit 54,1 Prozent der gültigen Stimmen konnte sich Samet Yilmaz gegen den von CDU und FDP unterstützten Kandidaten Gerrit Derkowski durchsetzen, wie die Stadt noch am Wahlabend mitteilte. Yilmaz wird Nachfolger von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Yilmaz arbeitet derzeit im Kieler Innenministerium und hat ein Mandat im dortigen Stadtparlament. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
