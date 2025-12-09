Studie: 672 Gewaltopfer im Bistum Passau
Passau. Schätzungsweise Hunderte Kinder und Jugendliche sollen im Bistum Passau zwischen 1945 und 2022 Opfer von auch sexualisierter Gewalt durch Geistliche geworden sein. Das geht aus einer Untersuchung der Universität Passau hervor, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden. Mindestens 672 Kinder und Jugendliche sind demnach im fraglichen Zeitraum Opfer von Gewalt geworden. Mindestens 154 Geistliche seien mutmaßliche Täter. Verantwortlich seien Denk- und Handlungsweisen innerhalb des Systems Kirche, sagte Studienleiter Marc von Knorring. Etliche Bischöfe und Generalvikare hätten »den Schutz der Institution Kirche und der Priesterschaft« über das Wohl von Betroffenen gestellt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
