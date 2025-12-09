Gegründet 1947 Dienstag, 9. Dezember 2025, Nr. 286
Aus: Ausgabe vom 09.12.2025, Seite 4 / Inland

Rolls-Royce: Über 300 Panzermotoren für KNDS

Friedrichshafen. Der Rüstungskonzern KNDS hat bei Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen mehr als 300 Panzermotoren der Marke MTU bestellt. Das teilte der Großmotorenhersteller am Montag mit. Sie sollen demnach in »Leopard 2«-Kampfpanzer eingebaut werden, die unter anderem nach Deutschland, Schweden, Litauen, in die Niederlande und in die Tschechische Republik gehen. Die Auslieferung solle schon im kommenden Jahr beginnen. »Unsere Kapazitäten haben wir jüngst erheblich erweitert und werden sie weiter ausbauen«, sagte Rolls-Royce-Power-Systems-Chef Jörg Stratmann. Der Militärbereich macht rund ein Viertel des Umsatzes der Gesamtdivision aus. (dpa/jW)

