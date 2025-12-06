Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Aus: Ausgabe vom 06.12.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Tief ins Bewusstsein

»Wer bis zum Ende bleibt« – Gaza | ARD-Audiothek
2025-11-28T101004Z_1578363450_RC2HNGANSXTJ_RTRMADP_3_YEAR-END-20
REUTERS/Mahmoud Issa
Nichts ist vor israelischen Raketen sicher: Zeltlager in Gaza-Stadt nach einem Luftangriff (8.9.2025)

Kopf- und Brustschüsse auf unter Zwölfjährige, hundertprozentige Verbrennungen, nach denen die Haut des Kindes komplett abgezogen werden muss: Die im Vergleich dazu spröde Einleitung auf der Seite der ARD-Audiothek irritiert. Das Feature von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola »›Wer bis zum Ende bleibt‹ – Gaza« dringt auch bei umfänglich über den Genozid informierten Menschen noch einmal ganz anders in das Bewusstsein. Hier wurden Stimmen aus Gaza zusammengetragen – auch palästinensische, die bei den Öffentlich-Rechtlichen sonst kaum vorkommen dürfen. Etwa jener, die unter Raketenangriffen wertvolle Manuskripte palästinensischer Kultur und Geschichte aus der zuvor von Israel zerstörten Omari-Moschee in Gaza-Stadt retten wollen. Und ein US-Mediziner darf sagen, was ist: Kinder, die täglich gezielt getötet werden – »diese ganze Zerstörung ist kein Zufall, es ist eine politische Entscheidung«. Und über allem der stete Sound von Drohnen – dem die Palästinenser Musik entgegensetzen. (si)

