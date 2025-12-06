landadellitanei

landadellitaneiVon Vincent Sauer
wir arbeiten so lange
an uns selbst
bis niemand sich mehr traut
uns zu berühren
*
wir reden so viel
über alles über alle
damit niemals jemand
gemeint sein muss
*
wir sind so oft unterwegs
für die bilder
für die friends
die sich rechnen werden
*
wir lassen uns im letzten stockwerk
schonkost liefern und kokain
denn stadtluft
macht krank
*
wir leben selbstlos
den anderen uns vor und hinterher
wollen wir nichts dafür als ruhe
von denen da unten
