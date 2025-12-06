Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Aus: Ausgabe vom 06.12.2025, Seite 11 / Feuilleton

landadellitanei

Von Vincent Sauer

wir arbeiten so lange

an uns selbst

bis niemand sich mehr traut

uns zu berühren

*

wir reden so viel

über alles über alle

damit niemals jemand

gemeint sein muss

*

wir sind so oft unterwegs

für die bilder

für die friends

die sich rechnen werden

*

wir lassen uns im letzten stockwerk

schonkost liefern und kokain

denn stadtluft

macht krank

*

wir leben selbstlos

den anderen uns vor und hinterher

wollen wir nichts dafür als ruhe

von denen da unten

