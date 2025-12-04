Nachschlag: Weimer lesen

IMAGO/Andreas Gora Lyriker Weimer im Deutschen Bundestag (Berlin, 26.11.2025)

Keine Frage, Jan Böhmermann nervt. Geht’s um Russland, kennt der Satiriker, dessen Late-Night-Show seit fünf Jahren einmal wöchentlich im ZDF läuft, kein Halten, und auch sonst zeigt sich das Sturmgeschütz des verfassungstreuen Linksliberalismus gern staatstragend. Trotzdem ist das »ZDF Magazin Royale« noch eine der sehenswerteren Sendungen im ÖRR. Schon allein deshalb, weil hier auch mal die Richtigen ihr Fett abbekommen. Mit süffisantem Lächeln betritt Böhmermann die Bühne, in der Hand den Gedichtband des amtierenden Kulturstaatsministers Wolfram Weimer »Kopfpilz« (1986). Ob die Gedichte, in denen sich der spätere publizierende Medienunternehmer (»Mit Platon zum Profit. Ein Philosophie-Lesebuch für Manager«) am Gottfried-Benn-Sound ausprobiert, wirklich von Weimer sind, lässt Böhmermann allerdings offen (der Staatsminister ziert sich noch und droht mit Klage), was ihn indes nicht davon abhält, genüsslich zu zitieren. Ansonsten geht es um KI-Fakes, und es gibt einen der besten Brötchenwitze der jüngeren Zeit. Sehenswert. (row)