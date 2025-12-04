Gegründet 1947 Donnerstag, 4. Dezember 2025, Nr. 282
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Rilke 150

Rainer Maria Rilke zu seinem 150.

Von
Von Thomas Gsella
imago202962828.jpg
IMAGO/Gemini Collection
Dicht, Dichter, Rainer Maria Rilke

Festgebunden an die Ewigkeiten

Sind der Menschen Götter. Unterm Joch

Klagend bis zum letzten Schlag der Zeiten,

Der nie ist, bin ich und atme noch.

*

Nachruhm, oh, ein großer fremder Wille

Kalter Liebe, taub für all mein Flehn,

Dass ich, wie ein Baum, in meiner Stille

Aufgehn darf und leise untergehn

*

Dort, im Dorf, da blaue Hunde staunen

Hoch zum Mod, der tief ist, wie ein Meer

Und so sturheil weiter, oh, dies Raunen!

Leute, lasst mich schlafen! Danke sehr.

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.