IMAGO/Gemini Collection Dicht, Dichter, Rainer Maria Rilke

Festgebunden an die Ewigkeiten

Sind der Menschen Götter. Unterm Joch

Klagend bis zum letzten Schlag der Zeiten,

Der nie ist, bin ich und atme noch.

*

Nachruhm, oh, ein großer fremder Wille

Kalter Liebe, taub für all mein Flehn,

Dass ich, wie ein Baum, in meiner Stille

Aufgehn darf und leise untergehn

*

Dort, im Dorf, da blaue Hunde staunen

Hoch zum Mod, der tief ist, wie ein Meer

Und so sturheil weiter, oh, dies Raunen!

Leute, lasst mich schlafen! Danke sehr.