Prostituiertenschutz: Kommission eingesetzt

Berlin. Bundesfamilienministerin Karin Prien hat eine Kommission eingesetzt, die Vorschläge für einen stärkeren Schutz von Prostituierten erarbeiten soll. »Besonders der Kampf gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und Gewalt ist für die Bundesregierung ein wichtiges Anliegen«, sagte die CDU-Politikerin laut einer Mitteilung vom Montag. Die zwölfköpfige Kommission unter dem Vorsitz des Kriminologen Tillmann Bartsch werde gesetzliche und nichtgesetzliche Maßnahmenvorschläge erarbeiten, hieß es. Erste Vorschläge sollen in einem Jahr vorgelegt werden. (dpa/jW)