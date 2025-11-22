Häusliche Gewalt erreicht Höchststand

Berlin. Das der Polizei bekannte Ausmaß häuslicher Gewalt hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Wie aus dem am Freitag vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten Lagebericht hervorgeht, gab es 2024 insgesamt 265.942 registrierte Opfer häuslicher Gewalt. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei gibt es eine bedeutende Dunkelziffer. Über 70 Prozent der Opfer sind weiblich. Familienministerin Karin Prien (CDU) sprach von »dramatischen« Zahlen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, es müsse deutlich mehr getan werden, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Häusliche Gewalt findet überwiegend zwischen Beziehungspartnern statt, für rund 300 Menschen endete sie im vergangenen Jahr tödlich. (AFP/jW)