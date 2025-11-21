Nachschlag: Traum
Das Unbewusste hat den großen Vorteil, dass es zunächst nicht da ist. Es ist das Ergebnis einer verändernden Wiederholung. Das Unbewusste gibt es nur als Remake. »Vanilla Sky« ist das US-amerikanische Remake des spanischen Films »Abre los ojos«. In beiden Filmen spielt Penélope Cruz die Traumfrau. Die weibliche Hauptrolle, denn in den beiden Filmen geht es um Träume. Das Reich der Toten war im Kino immer eine gute Motivation für die Machbarkeit audiovisueller Simulationen, inzwischen gibt es eine bessere, eine technische – den Cyberspace. Aber was ist der? Das unendliche Archiv? Das Unbewusste? Das Reich der Kunst? Der ultimative Fetisch? Das Jenseits? Vermutlich all das. Im Remake ist er ein Leichentiefkühlschrank, der vom großen Popkatalog für potentiell alle Kontexte koloriert wird. Tom Cruise wandelt darin mit dem Ferrari-Logo als einziger Begleitung. Das ist sehr einsam, aber folgerichtig. Der Traum der Ware. Es ist die Ware, die davon träumt, dass sie die Menschen ersetzt. Alle, bis auf Tom Cruise. (aha)
