Indien: Rechte gewinnt in Bihar
Patna. Nach ihrem »Erdrutschsieg« bei den Regionalwahlen in Bihar wird die hindunationalistische Indische Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi die Zahl ihrer Ministerposten in dem bevölkerungsreichen indischen Bundesstaat nochmals um ein oder zwei auf 15 oder 16 erhöhen, wie der Sender NDTV am Sonntag mitteilte. Gleichzeitig soll Nitish Kumar, der Vorsitzende der mit der BJP verbündeten Partei Janata Dal (United), Chefminister bleiben. Bei den zweistufigen Wahlen für die 243 Mitglieder zählende Versammlung, die am 6. und 11. November stattfanden, hat sich die BJP insgesamt 89 und die JD (U) 85 Mandate gesichert. Die oppositionelle Kongresspartei, die lediglich sechs Mandate erhielt, beklagt Wahlbetrug. Die Kommunistische Partei (Marxisten-Leninisten) errang bei einem Verlust von acht Sitzen gerade einmal zwei. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Aufregung in Polen um Sabotage an Gleisenvom 17.11.2025
-
Wie kämpft man als Beschäftigter für Palästina?vom 17.11.2025
-
Ohne Kommentarvom 17.11.2025
-
Kanonenfutter für den Warlordvom 17.11.2025
-
Annexionspläne und Gewalteskalationvom 17.11.2025
-
Vormarsch im Nebelvom 17.11.2025
-
Provokation gegen Chinavom 17.11.2025