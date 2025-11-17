Indien: Rechte gewinnt in Bihar

Patna. Nach ihrem »Erdrutschsieg« bei den Regionalwahlen in Bihar wird die hindunationalistische Indische Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi die Zahl ihrer Ministerposten in dem bevölkerungsreichen indischen Bundesstaat nochmals um ein oder zwei auf 15 oder 16 erhöhen, wie der Sender NDTV am Sonntag mitteilte. Gleichzeitig soll Nitish Kumar, der Vorsitzende der mit der BJP verbündeten Partei Janata Dal (United), Chefminister bleiben. Bei den zweistufigen Wahlen für die 243 Mitglieder zählende Versammlung, die am 6. und 11. November stattfanden, hat sich die BJP insgesamt 89 und die JD (U) 85 Mandate gesichert. Die oppositionelle Kongresspartei, die lediglich sechs Mandate erhielt, beklagt Wahlbetrug. Die Kommunistische Partei (Marxisten-Leninisten) errang bei einem Verlust von acht Sitzen gerade einmal zwei. (jW)