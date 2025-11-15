Nachschlag: Kasernen statt Wohnraum

ecomedia/robert fishman/IMAGO

Der Umwandlungsstopp der Bundeswehr und die Prüfung alte Liegeschaften wieder militärisch zu nutzen, kommt bisher nicht gut an. In der Bielefelder Rochdale-Kaserne etwa wird derzeit Basketball gespielt; geplant sind 650 neue Wohnungen mit Park, Kita, Sportplätzen. Nun könnte daraus vielleicht nichts werden. Auch in Siegen und Gütersloh sollten neue Wohnquartiere auf den Kasernengeländen entstehen. In Paderborn stand die Vertragsunterzeichnung mit einem Käufer für die Denzel-Kaserne kurz bevor. Mehrere Hunderttausend Euro seien bereits in die Vorarbeiten gesteckt worden. Überall hofft man, von einer Räumung durch die Bundeswehr verschont zu bleiben. Was ist da zu machen? Offenkundig mehr Propaganda: »Wir sind schon ein Stück bei der Zeitenwende vorangekommen, aber der gesamte gesellschaftliche Wandel steht noch aus«, erklärt der Leiter des Verteidungsausschusses, Thomas Röwekamp. Er meint die »Bereitschaft« mit »gewohnten politischen Entscheidungsprozessen« und »auch mit Einschränkungen des eigenen Lebens leben zu müssen«. (sk)