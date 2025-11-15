»Die Lage«. Lesung mit Mesut Bayraktar. Was bedeutet es, wenn das Arbeitsamt mit Sanktionen droht? Wenn Kollegen ins Personalbüro gerufen werden und nicht wiederkommen? Bayraktar erzählt mit aufwühlendem Realitätssinn. Sonntag, 16.11., 10.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart

»Woody Guthrie und Fasia Jansen«. Woody Guthries Lieder werden an diesem Abend vom populären Liedermacher Wenzel vorgetragen. Dazu kommen Lieder von Fasia Jansen. Dienstag, 18.11., 19.30 Uhr. Ort: Fabrik K 14, Lothringer Str. 44, Oberhausen. Veranstalter: Fasia-Jansen-Stiftung

»Stoppt Trumps Angriff gegen Venezuela!« Kundgebung. Es wird von den USA ein Kriegsszenario aufgebaut, wie es Lateinamerika seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Die ganze Region wird in einen möglichen kriegerischen Konflikt gedrängt. Mittwoch, 19.11., 18.30 Uhr. Ort: Generalkonsulat Venezuela, Eschersheimer Landstr. 19, Frankfurt am Main. Veranstalter: »Hände weg von Venezuela!«