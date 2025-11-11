Nachschlag: Digitale Heimatfront

BR/Markus Konvalin Fragt entlang der Regierungslinie: BR-Chefredakteur Christian Nitsche im Studio der Sendereihe »7 Fragen Zukunft«

Zum Einmaleins der Kriegspropaganda gehört, dass »wir« nur verteidigen und der Feind hinterlistig agiert. Das gilt auch für den »Cyberkrieg«. Auf der Gästecouch von BR-Chefredakteur Christian Nitsche hat am Sonntag abend die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Platz genommen. Hauptverantwortlich für IT-Vorfälle in der BRD seien – wer hätte es gedacht? – Russland und China. Auf Platz drei und vier nennt Plattner die DRVK und Iran. Die BSI-Chefin betont wiederholt, wie abhängig man hierzulande von Hardware und Software aus den USA oder China sei, um dann vor allem über herkömmliche »Cyberkriminalität«, also Straftaten gegen IT-Systeme, zu sprechen. »Es braucht ganz oft nicht mal einen wirklich klugen Angreifer, sondern nur eine veraltete Instanz eines E-Mail-Servers«, relativiert Plattner die zuvor heraufbeschworene Gefahr aus dem Osten. Die nächste Folge ist schon abrufbar und fragt: »Russland, Drohnen, Raketen: Wie gut sind wir geschützt?« (mb)