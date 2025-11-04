Karibik: Enorme Schäden durch Hurrikan
Port-au-Prince. Aufgrund der dramatischen Folgen von Hurrikan »Melissa« hat Haitis Regierung mit Beginn am Montag drei Tage Staatstrauer angeordnet. Infolge des Wirbelsturms kamen in dem Karibikstaat bei Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens 30 Menschen ums Leben. Der Hurrikan traf unter anderem auch Jamaika, Kuba und die Bahamas. In Jamaika kamen nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen ums Leben. Angesichts der Zerstörungen haben die USA dem verfeindeten Kuba am Sonntag (Ortszeit) eine Nothilfe in Höhe von drei Millionen US-Dollar zugesagt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Bittere Pille für Teheranvom 04.11.2025
-
Bemüht sich die Regierung, Maja T. zurückzuholen?vom 04.11.2025
-
Ohne Kommentarvom 04.11.2025
-
»Justizreform« auf dem Wegvom 04.11.2025
-
Reichtum und Artenvielfaltvom 04.11.2025
-
US-Coup in Ecuadorvom 04.11.2025
-
Überzeugter Transatlantikervom 04.11.2025