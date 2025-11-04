Karibik: Enorme Schäden durch Hurrikan

Port-au-Prince. Aufgrund der dramatischen Folgen von Hurrikan »Melissa« hat Haitis Regierung mit Beginn am Montag drei Tage Staatstrauer angeordnet. Infolge des Wirbelsturms kamen in dem Karibikstaat bei Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens 30 Menschen ums Leben. Der Hurrikan traf unter anderem auch Jamaika, Kuba und die Bahamas. In Jamaika kamen nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen ums Leben. Angesichts der Zerstörungen haben die USA dem verfeindeten Kuba am Sonntag (Ortszeit) eine Nothilfe in Höhe von drei Millionen US-Dollar zugesagt. (AFP/jW)