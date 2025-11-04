Gegründet 1947 Dienstag, 4. November 2025, Nr. 256
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.11.2025, Seite 6 / Ausland

Gaza: Hamas will Abkommen einhalten

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sieht bei der Hamas den Willen zur Umsetzung des maßgeblich von den USA vermittelten Waffenruheabkommens mit Israel. Das erklärte Erdoğan am Montag vor Beginn von Beratungen mehrerer muslimischer Staaten über den Friedensplan der USA für Gaza in Istanbul. An dem Treffen in der türkischen Metropole nahmen die Außenminister von Ägypten, Indonesien, Jordanien, Pakistan, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten teil. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.