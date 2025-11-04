Aus: Ausgabe vom 04.11.2025, Seite 6 / Ausland
Gaza: Hamas will Abkommen einhalten
Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sieht bei der Hamas den Willen zur Umsetzung des maßgeblich von den USA vermittelten Waffenruheabkommens mit Israel. Das erklärte Erdoğan am Montag vor Beginn von Beratungen mehrerer muslimischer Staaten über den Friedensplan der USA für Gaza in Istanbul. An dem Treffen in der türkischen Metropole nahmen die Außenminister von Ägypten, Indonesien, Jordanien, Pakistan, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten teil. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Bittere Pille für Teheranvom 04.11.2025
-
Bemüht sich die Regierung, Maja T. zurückzuholen?vom 04.11.2025
-
Ohne Kommentarvom 04.11.2025
-
»Justizreform« auf dem Wegvom 04.11.2025
-
Reichtum und Artenvielfaltvom 04.11.2025
-
US-Coup in Ecuadorvom 04.11.2025
-
Überzeugter Transatlantikervom 04.11.2025