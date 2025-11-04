Gaza: Hamas will Abkommen einhalten

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sieht bei der Hamas den Willen zur Umsetzung des maßgeblich von den USA vermittelten Waffenruheabkommens mit Israel. Das erklärte Erdoğan am Montag vor Beginn von Beratungen mehrerer muslimischer Staaten über den Friedensplan der USA für Gaza in Istanbul. An dem Treffen in der türkischen Metropole nahmen die Außenminister von Ägypten, Indonesien, Jordanien, Pakistan, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten teil. (AFP/jW)