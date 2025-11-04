USA: Atomwaffentests ohne nukleare Explosion

Washington. Bei den angekündigten neuen Atomwaffentests in den USA sollen keine Sprengköpfe gezündet werden. »Die Tests, über die wir gerade sprechen, sind Systemtests. Es geht nicht um nukleare Explosionen«, sagte Energieminister Chris Wright am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News. US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen mit der Ankündigung einer sofortigen Wiederaufnahme von Atomwaffentests für Aufsehen gesorgt. Er hatte dabei aber nicht genau ausgeführt, was getestet werden soll. Zur Begründung hatte Trump angegeben, dass auch Länder wie Russland oder die Demokratische Volksrepublik Korea beständig Nuklearwaffen testen würden. (dpa/jW)