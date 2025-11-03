Veranstaltungen
»Seit mehr als 100 Jahren – Akteure und ihre Interessen im Krieg um Palästina«. Vortrag von jW-Korrespondentin Karin Leukefeld. Dienstag, 4.11., 19 Uhr. Ort: Villa Sponte, Osterdeich 58b, Bremen. Veranstalter: Deutsch-Palästinensische Gesellschaft
»Kriegsdienstverweigerung – ein bedrohtes Menschenrecht«. Vortrag von Friedhelm Schneider, bis 2020 Vorsitzender des Europäischen Büros für Kriegsdienstverweigerung. Dienstag, 4.11., 19.30 Uhr. Ort: Bonifatiussaal, Daimlerstr. 7, Metzingen. Veranstalter: Arbeitskreis Frieden
»Grundgesetz und Verfassungswirklichkeit«. Vortrag von Rechtsanwalt Rolf Gössner über die jahrzehntelange Tradition, Völkerrecht und Freiheitsrechte im Namen von Freiheit und Sicherheit auszuhöhlen. Mittwoch, 5.11., 19 Uhr. Ort: Kulturforum, Hafenbrücke 1, Buxtehude. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Niederelbe
»Rote Marine«. Lesung mit Autor Heinz Jürgen Schneider. Der Roman spielt im Hamburg der Jahre 1931 bis 1933. Donnerstag, 6.11., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Gaststätte Die Laube, Hohenschönhauser Straße 80, Berlin
