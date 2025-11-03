Gegründet 1947 Montag, 3. November 2025, Nr. 255
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.11.2025, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Seit mehr als 100 Jahren – Akteure und ihre Interessen im Krieg um Palästina«. Vortrag von jW-Korrespondentin Karin Leukefeld. Dienstag, 4.11., 19 Uhr. Ort: Villa Sponte, Osterdeich 58b, Bremen. Veranstalter: Deutsch-Palästinensische Gesellschaft

»Kriegsdienstverweigerung – ein bedrohtes Menschenrecht«. Vortrag von Friedhelm Schneider, bis 2020 Vorsitzender des Europäischen Büros für Kriegsdienstverweigerung. Dienstag, 4.11., 19.30 Uhr. Ort: Bonifatiussaal, Daimlerstr. 7, Metzingen. Veranstalter: Arbeitskreis Frieden

»Grundgesetz und Verfassungswirklichkeit«. Vortrag von Rechtsanwalt Rolf Gössner über die jahrzehntelange Tradition, Völkerrecht und Freiheitsrechte im Namen von Freiheit und Sicherheit auszuhöhlen. Mittwoch, 5.11., 19 Uhr. Ort: Kulturforum, Hafenbrücke 1, Buxtehude. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Niederelbe

»Rote Marine«. Lesung mit Autor Heinz Jürgen Schneider. Der Roman spielt im Hamburg der Jahre 1931 bis 1933. Donnerstag, 6.11., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Gaststätte Die Laube, Hohenschönhauser Straße 80, Berlin

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.