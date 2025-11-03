Lebenslanger Freiheitskampf

jW

Sein Name ist Muhammad Ahmad, und wem dieser Name nichts sagt, der sollte sich nicht wundern. Denn das zeigt, dass die Medien zwar die Bürgerrechtsbewegung unterstützt, jedoch Organisationen und Personen des Black Liberation Movement ignoriert oder heruntergespielt haben. Dr. Muhammad Ahmad ist ein anerkannter Wissenschaftler und Aktivist, der auf eine lange und beeindruckende Geschichte als Mitglied des »Revolutionary Action Movement« zurückblickt. Der Gründer und Vorsitzende der »African Peoples Party« (APP) war außerdem mehr als fünf Jahre lang als politischer Gefangener in Philadelphia, New York City und San Diego, Kalifornien, inhaftiert.

Er unterstützte eine hauptsächlich an der Ostküste ansässige Vorgängerorganisation der später von Huey Newton geprägten »Black Panther Party« sowie die »Republic of New Africa« (RNA), die für die Abspaltung von fünf US-Südstaaten kämpfte, um die Landbasis zur Ansiedlung der schwarzen Bevölkerung in einer unabhängigen schwarzen Nation zu schaffen.

Das »Revolutionary Action Movement« (RAM), das vorwiegend in Philadelphia und New York City tätig war, ernannte Robert Williams zu seinem »Präsidenten im Exil«, als Williams in Kuba und später in China lebte. Zuvor fungierte er in Monroe, North ­Carolina, als Vorsitzender der örtlichen Bürgerrechtsorganisation »National Association for the Advancement of Colored People« (NAACP).

Das von Muhammad Ahmad verfasste Buch mit dem Titel »We Will Return in the Whirlwind: Black Radical Organizations 1960–1975« (siehe Anmerkung; jW) enthält eine unterhaltsame Schilderung seiner Kindheit in West Philadelphia. Dort wurde die heute legendäre Queen Mother Moore eine seiner Lehrerinnen, die ihm erlaubte, ihre umfangreiche Bibliothek für Studien und Recherchen zu nutzen.

Ahmad (84) lehrte jahrelang an der Temple University und erlebte mehr Geschichte, als oft in Büchern geschrieben steht. Wir würdigen seine bedeutende Rolle in unserem Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit der schwarzen Bevölkerung.