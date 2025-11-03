ÖPNV: 2026 vielerorts höhere Tarife

Berlin. Fahrgäste müssen für Fahrten in Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im kommenden Jahr vielerorts drauflegen. Zum einen wird das Deutschlandticket, ein bundesweit gültiges Monatsabo für den ÖPNV, dann 63 Euro pro Monat kosten statt wie bisher 58 Euro. Zum anderen erhöhen viele Verbünde auch die Preise für Einzel-, Mehrfahrten- und Zeitkarten, berichtete dpa am Sonntag. Im bundesweit größten Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) etwa steigen die Preise ab Januar im Schnitt um sechs Prozent. (dpa/jW)