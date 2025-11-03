Ministerium: Asylzahlen mehr als halbiert

Berlin. Die Asylzahlen sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums weiter deutlich rückläufig, berichtete dpa am Sonntag. Die Zahl der in diesem Jahr bisher gestellten Erstanträge hat sich demnach im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. Wie ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage mitteilte, waren es zwischen Januar und Oktober 97.277 Asylerstanträge, im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor waren es noch 199.947. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Monate fort. Der Ministeriumssprecher verwies auch auf Grenzkontrollen. Seit Mai dieses Jahres seien rund 18.600 Personen an den deutschen Binnengrenzen zurückgewiesen oder zurückgeschoben worden. (dpa/jW)