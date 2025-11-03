Gegründet 1947 Montag, 3. November 2025, Nr. 255
Aus: Ausgabe vom 03.11.2025, Seite 4 / Inland

BSW: Vorstand plant Personalentscheidung

Berlin. Der amtierende Vorstand von Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beabsichtigt, am Dienstag über einen Vorschlag für das künftige Spitzenpersonal zu beraten und zu entscheiden. Das sagte Koparteichefin Amira Mohamed Ali am Sonntag zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung des Vorstands und der BSW-Landesvorsitzenden in Berlin. Die Voraussetzung dafür sei, dass die Parteigründerin Sahra Wagenknecht an dem Termin teilnehmen kann. Wagenknecht nahm an der Klausur aus gesundheitlichen Gründen nicht teil, wie eine Sprecherin gegenüber Journalisten erklärte. Es sei unstrittig, dass sich die BSW-Vorsitzende weiterhin in einer führenden Position in der Partei engagieren werde. (dpa/jW)

