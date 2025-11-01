Nachschlag: Wie groß ist Frankreich wirklich?

Mapmen »We are the men, and here is the map!«

Die Karten lügen nie. Außer natürlich, es sind Landkarten. Dann lügen sie immer. Mindestens ein bisschen, etwa bei der Straßenführung (wer schon einmal in einem Sumpf feststeckte, von dem die Karte hartnäckig behauptete, hier verlaufe ein gut ausgebauter Wanderweg, kennt das). Oft etwas mehr, etwa bei der Lage oder Größe von Ländern (dazu hat Frankreich einiges zu erzählen). Und gelegentlich werden auch Staaten oder ganze Kontinente einfach erfunden – oder verschwinden im Nirwana. Für die beiden Geographieenthusiasten Jay Foreman und Mark Cooper-Jones stets ein gefundenes Fressen, das sie als »Map Men« mit Leidenschaft und einer Riesenportion britischen Humors in kurzen Videos auf Youtube verwursten (englischsprachig). Seit Mitte September läuft bereits die fünfte Staffel. Ganz aktuell gibt es das Ganze auch sehr unterhaltsam in Buchform – »This Way Up: When Maps Go Wrong (And Why It Matters)« –, aber an die Sketche kommt der 384-Seiten-Klopper natürlich nicht ran. (af)