Veranstaltungen
»Kommunistische und bürgerliche Faschismusanalysen«. Vortrag zu verschiedenen Faschismustheorien mit anschließender Vertiefung in Arbeitsgruppen. Sonntag, 2.11., 11 Uhr. Ort: Deutsch-Russisches Kulturinstitut, Zittauer Str. 29, Dresden. Veranstalter: Kommunistische Organisation Dresden
»Drohnenhauptstadt München und die Verquickung von Industrie und Politik bei der digitalen Aufrüstung«. Vortrag mit Franz Enders von der Informationsstelle Militarisierung (IMI) aus Tübingen. Montag, 3.11., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, München. Veranstalter: Münchner Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung
»Bauernkrieg 1525. Ein historischer Rundblick«. Vorträge. Die sozialen Ursachen und Folgen der radikalreformatorischen Bewegungen sowie die künstlerische Bearbeitung des Bauernaufstandes durch den sozialistischen Maler Werner Tübke stehen im Mittelpunkt. Mittwoch, 5.11., 19 Uhr. Ort: Haus in der Schwanallee 27, Marburg. Veranstalter: DKP Marburg
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Feuilleton
