Ukraine will bis zu 150 Kampfjets von Schweden kaufen

Anders Wiklund/TT/TT News Agency/AP/dpa Auf Selenskijs Einkaufszettel: Ein Kampfflugzeug des Typs JAS 39 Gripen C/D beim Start in Luleå

Stockholm. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat bei einem Besuch in Schweden ein Grundsatzabkommen zur militärischen Zusammenarbeit geschlossen, wonach sein Land bis zu 150 schwedische »Gripen«-Jagdbomber kaufen könnte. Das dafür unterzeichnete Dokument schaffe die Voraussetzungen für einen möglichen »sehr großen Rüstungsdeal«, sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson am Mittwoch. Es gehe um »wahrscheinlich zwischen 100 und 150 Kampfflugzeuge des Modells Gripen E, deren Produktion derzeit beginnt«. Das Rüstungsabkommen könnte eine Laufzeit von zehn bis 15 Jahren haben, sagte Kristersson bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskij. Die ersten Kampfjets könnten »innerhalb von drei Jahren« geliefert werden. Schweden hatte bereits im vergangenen Jahr »Gripen«-Jets an Kiew liefern wollen. Diese Pläne waren aber zunächst vom Tisch, weil »F16«-Kampfjets aus US-Produktion geliefert wurden. (AFP/jW)