Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 7 / Ausland
Kosovo: Bildung von Regierung gescheitert
Priština. Fast neun Monate nach der Parlamentswahl ist das Kosovo an der Bildung einer Regierung gescheitert. Die nationalistische Partei »Selbstbestimmung« des amtierenden Regierungschefs Albin Kurti erhielt am Sonntag lediglich 56 der benötigten 61 Stimmen im Parlament. Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani muss nun aufs Neue einen Regierungschef nominieren. Unklar bleibt zunächst, ob dies erneut Kurti werde, oder ob ein Oppositionskandidat mit der Regierungsbildung beauftragt wird. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Paramilitärs erobern Al-Faschervom 27.10.2025
-
Israel schuldig gesprochenvom 27.10.2025
-
Lafarge vor Gerichtvom 27.10.2025
-
»Burewestnik« vs. »Tomahawk«vom 27.10.2025
-
Linke Präsidentin für Irlandvom 27.10.2025
-
PKK-Guerilla verlässt Türkeivom 27.10.2025
-
»Die Reaktion war äußerst aggressiv«vom 27.10.2025