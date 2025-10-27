Kosovo: Bildung von Regierung gescheitert

Priština. Fast neun Monate nach der Parlamentswahl ist das Kosovo an der Bildung einer Regierung gescheitert. Die nationalistische Partei »Selbstbestimmung« des amtierenden Regierungschefs Albin Kurti erhielt am Sonntag lediglich 56 der benötigten 61 Stimmen im Parlament. Kosovos Präsidentin ­Vjosa Osmani muss nun aufs Neue einen Regierungschef nominieren. Unklar bleibt zunächst, ob dies erneut Kurti werde, oder ob ein Oppositionskandidat mit der Regierungsbildung beauftragt wird. (AFP/jW)