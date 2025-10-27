Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 7 / Ausland

Kosovo: Bildung von Regierung gescheitert

Priština. Fast neun Monate nach der Parlamentswahl ist das Kosovo an der Bildung einer Regierung gescheitert. Die nationalistische Partei »Selbstbestimmung« des amtierenden Regierungschefs Albin Kurti erhielt am Sonntag lediglich 56 der benötigten 61 Stimmen im Parlament. Kosovos Präsidentin ­Vjosa Osmani muss nun aufs Neue einen Regierungschef nominieren. Unklar bleibt zunächst, ob dies erneut Kurti werde, oder ob ein Oppositionskandidat mit der Regierungsbildung beauftragt wird. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

