London: Labour wählt Starmer-kritische Vize
London. Die britische Labour-Partei hat eine Kritikerin der Linie von Parteichef und Premierminister Keir Starmer zu dessen Stellvertreterin gekürt. Die Abgeordnete Lucy Powell setzte sich am Sonnabend in der Urwahl an der Parteibasis gegen Bildungsministerin Bridget Phillipson durch. Die neue Vizechefin kündigte an, den Kurs der Regierung kritisch zu begleiten. Sie kritisierte Versuche, die rechte Reform UK, die derzeit in Umfragen vorn liegt, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Labour könne die Partei nicht rechts überholen, sagte sie, sondern müsse selbst die Agenda setzen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Paramilitärs erobern Al-Faschervom 27.10.2025
-
Israel schuldig gesprochenvom 27.10.2025
-
Lafarge vor Gerichtvom 27.10.2025
-
»Burewestnik« vs. »Tomahawk«vom 27.10.2025
-
Linke Präsidentin für Irlandvom 27.10.2025
-
PKK-Guerilla verlässt Türkeivom 27.10.2025
-
»Die Reaktion war äußerst aggressiv«vom 27.10.2025