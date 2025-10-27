Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 7 / Ausland

London: Labour wählt Starmer-kritische Vize

London. Die britische Labour-Partei hat eine Kritikerin der Linie von Parteichef und Premierminister Keir Starmer zu dessen Stellvertreterin gekürt. Die Abgeordnete Lucy Powell setzte sich am Sonnabend in der Urwahl an der Parteibasis gegen Bildungsministerin Bridget Phillipson durch. Die neue Vizechefin kündigte an, den Kurs der Regierung kritisch zu begleiten. Sie kritisierte Versuche, die rechte Reform UK, die derzeit in Umfragen vorn liegt, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Labour könne die Partei nicht rechts überholen, sagte sie, sondern müsse selbst die Agenda setzen. (dpa/jW)

