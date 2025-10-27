Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 5 / Inland

Akman kandidiert erneut für Verdi-Bundesvorstand

Berlin. Orhan Akman kandidiert erneut für den Verdi-Bundesvorstand. Darüber habe er den Gewerkschaftsrat schriftlich informiert, wie Akman am Sonnabend auf seiner Internetseite mitteilte. Eine Kandidatur als Vorsitzender der Gewerkschaft schließe Akman nicht aus. Den Gewerkschaftsrat habe er gebeten, dass das Wahlverfahren bis zum Kongress im September 2027 fair verläuft. Bereits 2023 kandidierte der Gewerkschafter und Verdi-Angestellte für den Bundesvorstand. Ein gleichberechtigter Wahlkampf wurde ihm damals nach eigenen Angaben verwehrt. Gleichzeitig versuchte der Verdi-Bundesvorstand Akman u. a. durch Kündigungen loszuwerden. Bei den Bundesvorstandswahlen erhielt Akman dennoch knapp ein Viertel der Delegiertenstimmen. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.