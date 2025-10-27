Akman kandidiert erneut für Verdi-Bundesvorstand
Berlin. Orhan Akman kandidiert erneut für den Verdi-Bundesvorstand. Darüber habe er den Gewerkschaftsrat schriftlich informiert, wie Akman am Sonnabend auf seiner Internetseite mitteilte. Eine Kandidatur als Vorsitzender der Gewerkschaft schließe Akman nicht aus. Den Gewerkschaftsrat habe er gebeten, dass das Wahlverfahren bis zum Kongress im September 2027 fair verläuft. Bereits 2023 kandidierte der Gewerkschafter und Verdi-Angestellte für den Bundesvorstand. Ein gleichberechtigter Wahlkampf wurde ihm damals nach eigenen Angaben verwehrt. Gleichzeitig versuchte der Verdi-Bundesvorstand Akman u. a. durch Kündigungen loszuwerden. Bei den Bundesvorstandswahlen erhielt Akman dennoch knapp ein Viertel der Delegiertenstimmen. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
