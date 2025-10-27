Präsidentschaftswahlen in Côte d’Ivoire
Yamoussoukro. Im westafrikanischen Côte d’Ivoire haben rund neun Millionen stimmberechtigte Bürger einen neuen Präsidenten gewählt. Favorit bei der Abstimmung am Sonnabend war der 83jährige Amtsinhaber Alassane Ouattara, der verfassungswidrig für eine vierte Amtszeit in dem westafrikanischen Land kandidierte. Ein hochrangiger Oppositionspolitiker sprach bereits von »Wahlbetrug«.
Offizielle Zahlen lagen zunächst nicht vor, doch der Chef der unabhängigen Wahlkommission CEI schätzte die Wahlbeteiligung am Samstag abend auf »etwa 50 Prozent«. Mit dem offiziellen Ergebnis wurde am Montag gerechnet. (AFP/jW)
