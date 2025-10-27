Takaichi: »Japan-USA-Allianz« hat höchste Priorität

Tokio. Japans neue Regierungschefin Takaichi Sanae hat die Stärkung der Beziehungen zwischen Japan und den USA zu einem ihrer vorrangigen Ziele erklärt. In einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump seien sie sich »einig gewesen, dass wir daran arbeiten werden, die US-japanische Allianz auf eine neue Ebene zu heben«, sagte Takaichi am Sonnabend in Tokio. Sie habe Trump gesagt, die Stärkung der »Japan-USA-Allianz« habe für ihre Regierung höchste Priorität. Der US-Präsident wird am Montag zu einem Besuch in Japan erwartet. In dem Land sind rund 60.000 US-Soldaten stationiert. (AFP/jW)