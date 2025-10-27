Israel betont gegenüber USA Entscheidungshoheit

Jerusalem. Bei der Zusammensetzung einer künftigen internationalen »Stabilisierungstruppe« für den Gazastreifen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die alleinige Entscheidungshoheit seines Landes beansprucht. »Wir haben in bezug auf internationale Truppen klargestellt, dass Israel entscheiden wird, welche Truppen für uns inakzeptabel sind«, sagte Netanjahu am Sonntag. Israel sieht besonders die Einbindung der Türkei kritisch. Angesichts wachsenden Drucks seitens der USA betonte er zudem, dass Israel »seine eigenen Entscheidungen in Fragen der nationalen Sicherheit« treffe. Führende Hamas-Vertreter hätten den arabischen Vermittlern in Kairo unterdessen mitgeteilt, dass ihre Organisation erwarte, im Gazastreifen künftig eine Rolle in einer Nachkriegsregierung zu spielen, hieß es im Wall Street Journal unter Berufung auf die Vermittler. (dpa/Reuters/jW)