Lieferando-Arbeiter streiken in Berlin

Berlin. Dutzende Beschäftigte des Essenslieferdiensts Lieferando haben in Berlin am Donnerstag mit Arbeitsniederlegungen gegen die geplante Vernichtung von rund 2.000 Arbeitsplätzen protestiert. Parallel zum Ausstand verhandelten beide Seiten in der Hauptstadt in sechster Runde um einen Interessenausgleich und Sozialplan, wie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) mitteilte. »Mit dem Streik will die Gewerkschaft als Gegenmodell gegen diese Unternehmenspolitik einen Tarifvertrag durchsetzen«, erklärten die Streikenden. Lieferando lehnte einen Tarifvertrag als »im gegebenen Marktumfeld unrealistisch« ab. (dpa/jW)