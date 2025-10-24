Kühne und Nagel: Bis zu 1.500 Stellen fallen weg

Schindellegi. Der Schweizer Logistikkonzern Kühne und Nagel will nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal bis zu 1.500 Stellen streichen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag zusammen mit einer Senkung der Gewinnerwartungen für 2025 mit. Der Konzern sprach mit Blick auf die durch die US-Zollpolitik eingebrochenen Warentransporte von einem »Handelskrieg«. Der geplante Abbau würde knapp zwei Prozent der Gesamtbelegschaft von etwa 85.000 Beschäftigten treffen. Nach Konzernangaben sank im dritten Quartal der Nettoumsatz um sieben Prozent auf sechs Milliarden Schweizer Franken (6,5 Milliarden Euro). (dpa/jW)