»Cum-Ex«: Fondsmanager in Hessen vor Gericht
Frankfurt am Main. Am hessischen Landgericht Frankfurt am Main hat im milliardenschweren Steuerraubskandal um »Cum-Ex«-Aktiengeschäfte der nächste Prozess begonnen. Vor Gericht stehen seit Donnerstag zwei Fondsmanager wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in zwei besonders schweren Fällen, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagte. Sie hatte im Dezember 2024 Anklage gegen die beiden Deutschen erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, sich 2008 und 2009 in »bandenähnlicher Struktur« in Absprache mit weiteren Mittätern an »Cum-Ex«-Deals beteiligt zu haben. Ziel war es, unrechtmäßig die Erstattung von Kapitalertragssteuer vom Staat zu erlangen. Dem Fiskus soll ein Steuerschaden von mehr als 45 Millionen Euro entstanden sein. Die beiden Männer sollen laut Handelsblatt jeweils über eine Million Euro erschlichen haben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
