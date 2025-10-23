Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 7 / Ausland
Sarkozy im Gefängnis mit Extraschutz
Paris. Frankreichs Expräsident Nicolas Sarkozy wird während seiner Haftzeit von zwei Polizeibeamten in benachbarten Zellen bewacht. Dies teilte Innenminister Laurent Nuñez am Mittwoch mit. Sarkozy trat am Dienstag im Pariser Gefängnis La Santé eine fünfjährige Haftstrafe an, nachdem er wegen Verschwörung zur Beschaffung von Wahlkampfgeldern aus Libyen verurteilt worden war. Die Gewerkschaften der Gefängniswärter protestierten gegen die Anwesenheit der Polizei im Gefängnis. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Israel zur Versorgung verpflichtetvom 23.10.2025
-
Ausnahmezustandvom 23.10.2025
-
Suche nach dem Kontervom 23.10.2025
-
Maoisten strecken die Waffenvom 23.10.2025
-
Staatsterror in Ecuadorvom 23.10.2025
-
Machtkampf unter Palästinensernvom 23.10.2025
-
»Ziel ist die maximale Einschüchterung«vom 23.10.2025