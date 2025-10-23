Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 7 / Ausland

Sarkozy im Gefängnis mit Extraschutz

Paris. Frankreichs Expräsident Nicolas Sarkozy wird während seiner Haftzeit von zwei Polizeibeamten in benachbarten Zellen bewacht. Dies teilte Innenminister Laurent Nuñez am Mittwoch mit. Sarkozy trat am Dienstag im Pariser Gefängnis La Santé eine fünfjährige Haftstrafe an, nachdem er wegen Verschwörung zur Beschaffung von Wahlkampfgeldern aus Libyen verurteilt worden war. Die Gewerkschaften der Gefängniswärter protestierten gegen die Anwesenheit der Polizei im Gefängnis. (Reuters/jW)

